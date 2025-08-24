Федерація футболу Ірану заборонила івуарійському захиснику Персеполіса брати участь у будь-якій футбольній діяльності, включаючи тренування команди. Це рішення дисциплінарного комітету Федерації футболу Ірану (FFIRI) оголосила на офіційному сайті організації.

"Згідно з тимчасовим рішенням, прийнятим дисциплінарним комітетом, Серж Орьє до подальшого повідомлення відсторонений від будь-якої футбольної діяльності, включаючи участь у тренуваннях клубу", – йдеться в офіційній заяві FFIRI.

Як інформує Tasnim News, це рішення було прийнято на підставі заяви Центру медичної оцінки та реабілітації футболу Ірану, згідно з яким Серж Ор'є хворий на гепатит. Відзначається, що процес лікування футболіста триватиме не менше трьох місяців.

Раніше Персеполіс підтвердив, що один з гравців команди захворів на гепатит, але не розкрив його ім'я.

Найбільшої слави захисник зажив у ПСЖ, також були Тоттенхем, Вільяреал, Ноттінгем Форест. Правда, Серж запам'ятався не тільки грою, але і неадекватними вчинками. Наприклад, в 2016 році він на камеру нецензурно принижував свого тренера і партнерів по ПСЖ. Також Ор'є висміяв слова Олександра Зінченка про готовність воювати за Україну.

