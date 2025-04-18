Ренн обіграв Нант (2:1) у 30 турі чемпіонату Франції. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 30-й тур

Ренн – Нант – 2:1

Голи: Трюффер, 23, Мейте, 86 – Мохамед, 54

Нереалізований пенальті: Калімуендо (Ренн), 14

Вилучення: Коко (Нант), 57

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Бретонське дербі відкривало черговий тур французької першості. Ренн на 14 хвилині мав шанс вийти вперед. Суддя призначив пенальті, до позначки підійшов екс-нападник ПСЖ Арно Калімуендо і вдало пробив. Утім, VAR помітив у форварда подвійний дотик, як це було у Альвареса з Атлетіко у матчі з Реалом в ЛЧ.

Все ж Ренн забив через дев'ять хвилин. Трюффер низом пробив і від стійки м'яч влучив у сітку. По перерві Нант відігрався. Мохамед замкнув простріл від Леру. А через мить "канарки" залишися у меншості через брутальний фол Маркуса Коко. На 86 хвилині Трюффер навісив у штрафний майданчик, а Мейте класно завершив ударом головою.

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