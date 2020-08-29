Досвідчений форвард переїхав ближче до батьківщини. Про трансфер повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ернандес заради Інтернасьйонала покинув катарський Аль-Ахлі, в складі якого за рік забив 7 м'ячів (17 матчів). Сума компенсації наразі невідома. З "червоними" Ернандес підписав 1-річний контракт. Бразильський Інтер після 5-ти турів лідирує у місцевій Серії А.

На професіональному рівні Абель Ернандес дебютував за Сентрал Еспаньйол. Також він захищав кольори Пеньяроля, Палермо, Халл Сіті та московського ЦСКА, а в складі національної команди тріумфував на Копа Амеріка-2011.

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