Екс-зірка Палермо Ернандес повернувся до Латинської Америки
Колишній нападник збірної Уругваю Абель Ернандес став гравцем бразильського Інтернасьйонала.
Досвідчений форвард переїхав ближче до батьківщини. Про трансфер повідомляє офіційний сайт клубу.
Пато став вільним агентом – екс-форвард Мілана покинув Сан-Паулу
Ернандес заради Інтернасьйонала покинув катарський Аль-Ахлі, в складі якого за рік забив 7 м'ячів (17 матчів). Сума компенсації наразі невідома. З "червоними" Ернандес підписав 1-річний контракт. Бразильський Інтер після 5-ти турів лідирує у місцевій Серії А.
На професіональному рівні Абель Ернандес дебютував за Сентрал Еспаньйол. Також він захищав кольори Пеньяроля, Палермо, Халл Сіті та московського ЦСКА, а в складі національної команди тріумфував на Копа Амеріка-2011.
Золоті 60-ті і сива давнина: Лобан проти Динамо, висхідна зірка, яку хоронили 550000 осіб, і ще 28 фото "старої школи"