Саудівська Аравія, 4 тур

Аль-Хіляль – Аль-Ахдуд – 3:1

Голи: Леонардо, 45, 79, Ернандес, 45+4 – Нарей, 14

Володар "Золотого м'яча" може стати одноклубником Судакова та Трубіна – амбітний план Моурінью в Бенфіці

Аль-Ахдуд зумів змусити занервувати Аль-Хіляль, за який виступав Неймар. Гості відкрили рахунок на 14 хвилині після класного кросу Гюля. Лише перед свистком на перерву "синій хвилі" вдалося відігратися. Спочатку Леонардо забив з лінії воротарського, а потім Тео Ернандес дальнім ударом влучив у ціль. Французький захисник забив третій гол у чотирьох матчах за Аль-Хіляль.

По перерві господарі мали перевагу у володінні 74%. Аль-Ахдуд навіть не мав можливостей пробити по воротах суперника. Аль-Хіляль на 79 хвилині оформив ще один гол, здобувши перемогу – дубль в активі Леонардо. "Синя хвиля" має 8 балів та перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці, відстаючи лише на бал від лідера Аль-Насра. Аль-Ахдуд – останній.

Кріштіану дублем приніс перемогу Аль-Насру в дербі, посунувши Бензема, Канте на 90+6 оформив фантастичний гол