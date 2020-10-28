Досвідчений нападник може продовжити кар'єру в Чемпіоншипі, повідомляє The Sun.

Руні може сенсаційно розпочати тренерську кар'єру

"Сині" готові запропонувати контракт бразильцю. Пато наразі перебуває у статусі вільного агента. У серпні він покинув Сан-Паулу, за який виступав із березня 2019-го. Форвард уже має негативний досвід виступів в Англії – Челсі орендував його на другу частину сезону 2015/16, але той зіграв лише 2 матчі в АПЛ, у яких забив 1 м'яч. В останній день трансферного вікна Пато отримав пропозицію з України, але не перебрався до УПЛ.

До слова, Бірмінгем набрав 7 очок у семи стартових матчах чемпіонату та перебуває поблизу зони вильоту.

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