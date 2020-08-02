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ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Екс-зірка Металіста став героєм плей-офф МЛС – гол плюс асист дозволили його команді вийти в півфінал

10:35 - Читать на русском
Екс-зірка Металіста став героєм плей-офф МЛС – гол плюс асист дозволили його команді вийти в півфінал
Себастьян Бланко / Сайт Портленд Тімберс

Хавбек Себастьян Бланко вже третій рік успішно виступає в Сполучених Штатах Америки.

Аргентинець приніс перемогу Портленд Тімберс у матчі 1/4 фіналу МЛС проти Нью-Йорк Сіті (3:1).

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Команда Бланко пропустила з пенальті в середині тайму, але встигла відігратися перед перервою. Героєм епізоду став саме екс-зірка харківського Металіста, який завершив комбінацію обвідним ударом в правий кут. У другій половині Портленд дотиснув опонента. Дієго Валері вивів "лісорубів" вперед, а Енді Поло влаштував сольний забіг після передачі Бланко – 1:3.

Півфінальні пари виглядають наступним чином: Філадельфія Юніон – Портленд Тімберс та Орландо Сіті – Міннесота.

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08:00
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Теги
Світ Себастьян Себастьян Бланко МЛС Відеоновини Портленд Тімберс Портленд Тімберс
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