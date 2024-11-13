Англієць п'ять місяців сидів без клубу. Зрештою, Харріс вирішив пристати на пропозицію Карлайл Юнайтед, який виступає у Лізі 2 (четвертий дивізіон).

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Цікаво, що контракт 31-річного футболіста розрахований приблизно на 50 днів, до січня 2025 року. Про це повідомляє прес-служба клубу. Харріс вже встиг дебютувати за Карлайл Юнайтед у матчі Солфордом, який завершився сенсаційною перемогою 1:0.

Українські вболівальники можуть пам'ятати Харріса за виступами у складі Металіста. В сезоні 2021/22 Кадім зіграв за харків'ян 13 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Після початку повномасштабного вторгнення російських загарбників форвард перебрався до Туреччини.

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