Екс-зірка Металіста опинився в клубі четвертого дивізіону – йому дали контракт лише на 50 днів
Колишній вінгер Металіста Кадім Харріс знову виступатиме на батьківщині.
Англієць п'ять місяців сидів без клубу. Зрештою, Харріс вирішив пристати на пропозицію Карлайл Юнайтед, який виступає у Лізі 2 (четвертий дивізіон).
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Цікаво, що контракт 31-річного футболіста розрахований приблизно на 50 днів, до січня 2025 року. Про це повідомляє прес-служба клубу. Харріс вже встиг дебютувати за Карлайл Юнайтед у матчі Солфордом, який завершився сенсаційною перемогою 1:0.
Українські вболівальники можуть пам'ятати Харріса за виступами у складі Металіста. В сезоні 2021/22 Кадім зіграв за харків'ян 13 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Після початку повномасштабного вторгнення російських загарбників форвард перебрався до Туреччини.
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