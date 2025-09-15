Колишня зірка Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Нані вже пізнає таке звичне вороже ставлення росіян до решти світу.

Нані дебютував у російській Медіалізі, зігравши за команду Альфа-Банк проти Амкала (1:3). Португалець забив у першій же грі, реалізувавши пенальті.

Легенда збірної Португалії оголосив про завершення кар'єри у 38 років

Однак, приїзд Нані до Росії викликав справжню істерику в російського пропагандиста Володимира Соловйова: "Я тут прочитав на якомусь навколоспортивному сайті, що таке щастя – до нас купують західних пенсіонерів і привозять до якоїсь Медіаліги! І ось вони, нарешті, грають у Росії!

Нарешті старці і покидьки з усього футбольного світу закуповуються за гроші наших компаній, і яке щастя їх привозять сюди! І вони так радіють цьому! Не хочу навіть у відповідь щось говорити... Чим платити своїм, краще в аматорську лігу завезти мотлох зі всієї Європи. І пишатися цим!" – наводить слова пропагандиста Главком.

Нагадаємо, за свою кар'єру Нані виступав за Спортінг, Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Валенсію, Лаціо, Орландо Сіті, Венецію, Мельбурн Вікторі, Адана Демірспор і Ештрелу. За збірну Португалії півзахисник провів 112 матчів і виграв із командою Євро-2016.

"Бачив у очах усіх хлопців, що це – наш день": герой Олександрії про розгром ЛНЗ, вихід з кризи і обіцянку на Динамо