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Екс-зірка Манчестер Юнайтед намагається врятувати рідний клуб від банкрутства

30 квітня 21:18 891 Читать на русском
Екс-зірка Манчестер Юнайтед намагається врятувати рідний клуб від банкрутства
Феллаїні та Руні / Манчестер Юнайтед

Маруан Феллаїні, відомий за виступами у складі Евертона та Манчестер Юнайтед, виділить 3 млн євро допомоги бельгійському Стандарду, який може втратити професіональний статус.

Нагадаємо, льєжський Стадард ризикує втратити професіональний статус – "червоні" не зуміли пройти процедуру ліцензування на сезон 2020/21. Королівська бельгійська футбольна асоціація має сумніви щодо платоспроможності клубу.

Бельгійський гранд може втратити професіональний статус – він бився з Барселоною за Кубок кубків і перемагав Ворсклу

Маруан Феллаїні, який зараз виступає в Китаї за Шаньдунь Лунен, готовий допомогти рідному клубу. Саме у Стандарді 32-річний хавбек збірної Бельгії розпочав професіональну кар'єру. Колишній півзахисник Евертона та Манчестер Юнайтед готовий надати бельгійському клубу позику на суму 3 млн євро, повідомляє DH.

До 5 травня Стандард повинен надати фінансові гарантії, щоб пройти ліцензування, тому кошти Феллаїні необхідні, як ніколи. Окрім Маруана, допомогти "червоним" готові й інші його гравці – зокрема, Аксель Вітсель.

Льєжський клуб заснований у 1898 році. У клубному музеї "червоних" 10 чемпіонських титулів, 8 Кубків Бельгії та 4 Суперкубки королівства.

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Теги
футбольні фінанси Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні Стандард Стандард Бельгія
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