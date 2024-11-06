Бенжамен Менді виграв судову тяжбу проти Манчестер Сіті, вимагаючи повернути більшу частину своєї невиплаченої заробітної плати в розмірі 11 млн фунтів стерлінгів. Про це інформує Daily Mail. Англійський клуб перестав платити захиснику після того, як йому було висунуто звинувачення у зґвалтуванні.

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Після повторного судового розгляду торік Менді був виправданий за звинуваченням у зґвалтуванні жінки у своєму особняку, а також спробі зґвалтування іншої жінки. Манчестер Сіті призупинив виплату Менді зарплати в розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів на місяць у 2021 році, коли Менді було заарештовано вдруге.

Позов Менді склав близько 11 млн фунтів стерлінгів до вирахування податків. Вердикт трибуналу означає, що він матиме право на більшу частину цієї суми, але не на всю, оскільки провів близько п'яти місяців під вартою.

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