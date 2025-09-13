"Чому перейшов до Інтера? Тому що це один із найкращих клубів Європи – нічого простішого. Щодо цілей, важко про них говорити, бо я лише познайомився з новими одноклубниками. Не впевнений, які очікування, але очевидно – завжди перемагати в чемпіонаті.

Гранд Серії А замахнувся на зірку Манчестер Сіті – Гвардіола відмовився від гравця

Коли ти граєш за Інтер, це нормально. І Ліга чемпіонів також. Вони були так близькі, я сподіваюся допомогти їм цього року досягти мети", – цитує Аканджі GOAL.

Нагадаємо, що Мануель Аканжі перейшов з Манчестер Сіті до Інтера. 30-річний захисник приєднався до клубу на правах оренди з обов’язковим викупом наприкінці сезону. У складі "містян" він виграв три титули АПЛ і Лігу чемпіонів під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

Дебют швейцарця може відбутися вже у найближчому дербі Італії проти Ювентуса. Туринці стартували з двома перемогами, тоді як Інтер уже втратив очки з Удінезе (1:2).

Інтер зазнав сенсаційної домашньої поразки, Лаціо оформив розгром: Серія А