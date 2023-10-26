Екс-зірка Ман Сіті порвав собі штани спробою повторити Мбаппе – ведуча присоромила його в прямому ефірі
Британські студії на матчах Ліги чемпіонів завждить наповнені гумором і курйозними ситуаціями.
Колишній захисник Манчестер Сіті Майка Річардс сконфузився у студії, яка була присвячена вечору ЛЧ.
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Англієць спробував повторити фірмове святкування Кіліана Мбаппе, який забив Мілану. Пародія 35-річного Річардса вийшла доволі вдалою, але не витримав одяг – штани тріснули в районі паху.
Студія розірвалася реготом, коли ведуча Кейт Абдо вказала чемпіону Англії 2011/12 на його "пробоїну". Річардс швиденько повернувся на крісло, ховаючи проблемне місце, а Джеймі Каррагер і Абдо буквально плакали від сміху.
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