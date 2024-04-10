"Коли у вас немає футболу, проблеми стають величезними. Коли ви граєте, адреналін і дофамін – все це робить вас далекоглядним і енергійним.

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Я підсів на кокаїн і покурив трохи травички. Щодо випивки, то я міг жити без неї. Я не був алкоголіком. Я міг сидіти в будинку з алкоголем і не пити його.

Чи був я залежний від кокаїну? Якийсь час був. Я дійшов до того, що думав, ніби не можу без нього нічого робити. Що було нісенітницею, звичайно, я міг. Спочатку ви справляєтеся з цим, ви можете приймати його раз на тиждень, двічі на тиждень, давати собі додатковий третій день. Зрештою, це накопичується і захоплює вас", – цитує екс-гравця BBC.

Нагадаємо, що у своїй ігровій кар'єрі Данні Мерфі виступав за Ліверпуль, Фулхем, Тоттенхем, Блекберн та збірну Англії. За мерсисайдців він відіграв у 249 матчах у всіх турнірах, в яких забив 44 голи та віддав 39 асистів. Мерфі у складі "червоних" Кубок Англії, двічі Кубок ліги та Кубок УЄФА у 2001 році.

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