Мамаду Сахо поділився спогадами про свої відносини з Юргеном Клоппом, який вигнав його з Ліверпуля.

Колишній захисник мерсисайдців вперше розповів деталі свого конфлікту з Юргеном Клоппом після розслідування допінгового скандалу, пише Liverpool Echo.

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За його словами, екс-наставник "червоних" в 2016 році хотів зробити з відсторонення французького захисника показовий приклад, щоб завоювати авторитет в команді. Тому захиснику довелось піти в оренду в Крістал Пелас, а потім перебратись туди на постійній основі. В одному з матчів проти Ліверпуля Сахо бурхливо відсвяткував переможний гол Бентеке, за що отримав критику від вболівальників мерсисайдців за неповагу.

"Я не хочу говорити про це багато. В нас були непогані стосунки з Юргеном. Я б із задоволенням залишився на Енфілді. Але проти мене використовувались дрібниці, аби змусити покинути команду", – заявив Сахо.

Нагадаємо, що Мамаду Сахо найбільше запам'ятався українським вболівальникам своїм дублем у ворота збірної України в плей-офф відбору на ЧС-2014, коли Франція перемогла 3:0 в матчі-відповіді після поразки 0:2 у Києві. Зараз 35-річний француз грає за грузинський Торпедо Кутаїсі.

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