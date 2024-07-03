Енді Керрол упродовж останніх років нагадує про себе лише позафутбольними скандалами.

Колишній форвард збірної Англії та його дружина Біллі вечеряли у лондонському ресторані Sexy Fish. Пара насолодилася їжею, кількома келихами напоїв та прямувала до виходу.

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Втім, на вулицю Керролл викотився "клубком" у бійці з якимось незнайомцем, інформує The Sun. Тому вдалося вирватися з обіймів могутнього футболіста і втекти. 35-річний Енді з розірваною футболкою бігав по проїжджій частині, голосно лаявся і жадав покарати опонента.

"Енді посварився з хлопцем, коли вони вже збиралися йти. Вони обоє вивалилися на вулицю. Всі були шоковані, коли побачили, як він котиться сходами з іншим хлопцем.

Усе сталося дуже швидко. Біллі була явно не в захваті. Хлопець просто зник, коли охорона підбігла, щоби втрутитися. У Енді була розірвана його елегантна біла футболка.

Люди намагалися заспокоїти його, але він явно хотів продовжити, кричав: "Де він?". Я не звинувачую іншого хлопця за те, що він утік. Потрібно бути сміливим, щоб кинути виклик такому велету зростом 1,95", – розповів один з очевидців. Фінал інциденту встигли зафіксувати камери. Форвард помітно хитався.

Нагадаємо, найбільшу популярність Керрол здобув завдяки переходу з Ньюкасла в Ліверпуль у 2011 році. Мерсисайдці на той час побили свій трансферний рекорд, заплативши 41 млн євро, але нападник тотально провалився. Минулий сезон Керрол відбігав за Ам'єн – середняка французької Ліги 2.

Andy Carroll gets into boozy 1am scrap in Mayfair, leaving bystanders in shock pic.twitter.com/g5K4NKz5Kw — The Sun Football (@TheSunFootball) July 3, 2024

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