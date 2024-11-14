Жирондинці наразі виступають в National 2. В 11 турі Бордо переміг Вандей Пуаре-сюр-Ві завдяки голу Енді Керрола.

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Англійський форвард отримав передачу на межі штрафного майданчика і в дотик пробив по воротах. М'яч залетів у правий кут. Цього було достатньо, щоб Бордо здобув перемогу. Керрол забив вже сім голів у шести матчах за жирондинців. До слова, Енді – найкращий бомбардир своєї команди.

Бордо наразі перебуває на п'ятому місці у турнірній таблиці National 2 групи B з 16 балами. Від першої сходинки вони відстають на вісім очок.

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