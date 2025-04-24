Вже 5 років швейцарський Базель не грав у Лізі чемпіонів. Команда переживала затяжну кризу, але все змінилося після повернення Джердана Шакірі в рідний клуб у 2024 році.

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33-річний швейцарець додав команді досвіду та, попри свій вік, продовжує тягнути колектив Фабіо Челестіні до першої за 8 років перемоги в чемпіонаті Швейцарії. В матчі 33-го туру проти Івертона Шакірі відзначився голом і трьома асистами.

Дві гольові передачі екс-зірки Ліверпуля та Баварії й зовсім стали справжніми шедеврами. Офіційний акаунт чемпіонату Швейцарії в X поділився відео цих асистів.

Додамо, що в поточному сезоні Шакірі зіграв 32 матчі за Базель в усіх турнірах. В його активі 16 забитих м'ячів та 18 гольових передач.

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