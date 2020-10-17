Ірландець вклався у бізнес, прогорів і потонув у боргових зобов'язаннях, повідомляє Daily Mail.

Як Шевченко з Міланом програв Ліверпулю фінал ЛЧ з вирішальним незабитим пенальті – 15 років "Стамбульському диву"

Фірма Finnan Developments, колись створена екс-оборонцем, перебуває на стадії ліквідації. Раніше Фіннан вклав у будівельний бізнес орієнтовно 4 млн євро, а його брат Шон зайнявся забудовою. Пізніше брати розсварились, а бізнес приніс 4,4 млн боргів.

Проблеми колишньої зірки АПЛ такі великі, що той змушений виставити на аукціон Graham Budd свої трофеї: медаль переможця стамбульського фіналу ЛЧ за 13-17 тисяч у євровалюті, футболку з того матчу – за 2,2-2,7 тисяч, копію Кубка чемпіонів – за 6,5-9 тисяч. Також можна придбати медалі з фіналу Кубка Англії, Суперкубка УЄФА та Клубного чемпіонату світу, а також пам'ятні годинники та джерсі.

Відзначимо, що Стів Фіннан захищав кольори Ліверпуля у 2003-2008 рр і провів за "червоних" 217 матчів у всіх турнірах (1 гол). Також він виступав за Веллінг Юнайтед, Бірмінгем, Ноттс Каунті, Фулхем, Еспаньйол і Портсмут.

"Коли я буду помирати, не везіть мене в лікарню. Везіть на "Енфілд". Правила життя Стівена Джеррарда