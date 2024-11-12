Бен-Єддер отримав умовний вирок за звинувачення в сексуальному насильстві, інформує RMC Sport. Екс-форвард збірної Франції постав перед судом у Ніцці за звинуваченням у сексуальному насильстві в нетверезому стані в автомобілі. Прокурор вимагав засудити 34-річного футболіста до двох років і 6 місяців в'язниці, з яких 18 місяців – умовно.

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Суд визнав Бен-Єддера винним за всіма пунктами і призначив йому умовне покарання терміном два роки. Екс-капітан Монако також виплатить жертві компенсацію в розмірі 5 тисяч євро за моральну шкоду і відшкодує судові витрати в розмірі 1500 євро. За відмову підкоритися вимогам поліції Бен-Єддер позбавлений водійських прав на 6 місяців і оштрафований на 5 тисяч євро.

У серпні 2023 року Бен-Єддер уже був звинувачений у зґвалтуванні, спробі зґвалтування та сексуальному насильстві. Тоді його відразу відпустили під заставу в розмірі 900 тисяч євро. Крім того, 27 грудня футболіст постане перед судом за звинуваченням у погрозах і психологічному насильстві щодо колишньої дружини.