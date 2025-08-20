– Як вам оновлений Кривбас на старті нового сезону?

– У команді багато нових футболістів, і потрібен час, щоб вони адаптувалися до УПЛ, до країни, до наших умов. Щось конкретне говорити поки рано – все стане ясно, коли вони почнуть показувати себе на полі.

"Я не ділю суперників за емоційними принципами": ван Леувен відреагував на зустрічі УПЛ із екс-командами

– Зміни на всіх ланках принесуть результат в моменті чи це гра на довгу дистанцію?

– Як я вже казав, для всього потрібен час. Клуб змінив стратегію – багато хто пішов, багато нових гравців прийшло.

– Новому тренеру Кривбаса Патріку ван Леувену вдасться перезавантажитись після двох поспіль звільнень в Україні?

– Про ван Леувена нічого не скажу, але два поспіль звільнення – це сигнал. Впевнений, що зробили багато аналізу, щоб помилки більше не повторювалися.

– Кривбас часів Юрія Вернидуба сильно відрізняється від команди Патріка?

– Звісно, все відрізняється: людей, яких брав Юрій Миколайович Вернидуб, майже не залишилося, тренерський штаб інший, новий підхід, нові футболісти, персонал. Це зовсім інша команда, – заявив Дмитро Хомченовський в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що після трьох турів Кривбас посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ з шістьма очками.

Кривбас втримав перемогу над Зорею у перестрілці з п'ятьма голами – сейви Кемкіна врятували криворіжців