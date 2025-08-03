Фламенго у своїх соцмережах оголосив про перехід Хорхе Карраскаля. Колумбійський півзахисник підписав контракт з клубом до 2029 року.

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Хорхе Карраскаль у 2017 році приєднався до Карпат, перейшовши з Севільї. За львів'ян він відіграв у 41 матчі, забивши шість м'ячів та віддав п'ять асистів. Утім, надовго залишитися у складі українського клубу не вдалося. Вже через рік колумбієць повернувся до Севільї, а потім були оренди в Рівер Плейт, який викупив гравця у Карпат у 2020 році.

Карраскаль повернувся в Європу, промінявши Аргентину на Росію. У лютому 2022 році приєднався до московського ЦСКА, а потім перейшов до Динамо.

Фламенго заплатив московському Динамо за трансфер Хорхе Карраскаля 12 мільйонів євро. Нагадаємо, що бразильський клуб брав участь у Клубному ЧС-2025, дійшов до 1/8 фіналу, де програв Баварії.

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