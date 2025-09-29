Фламенго обіграв Корінтіанс (1:2) у 25 турі чемпіонату Бразилії. Результат та відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Бразилія, Серія А, 25-й тур

Корінтіанс – Фламенго – 1:2

Голи: Альберто, 47 – Де Арраскаета, 55, Араухо, 87

Нереалізований пенальті: Альберто, 14

Екс-форвард Динамо заробив та реалізував переможний пенальті в Німеччині (ВІДЕО)

Перший тайм абсолютно повністю був за Корінтіанс. Вже у перші 15 хвилин господарі могли вийти вперед, але Юрі Альберто не зміг реалізувати 11-метровий. Фламенго припускався помилок і занадто часто дозволяв супернику бити по воротах, а самі створили лише чотири моменти.

По перерві Альберто виправився і забив. Щоправда, для Корінтіанса другий тайм виявився набагато складнішим, оскільки Фламенго забрав ініціативу і перевернув гру. Великий внесок в перемогу "червоно-чорних" зробив екс-гравець Карпат Хорхе Карраскаль. Він записав у свій актив дві результативні передачі, асистував Де Арраскаеті та Араухо. У підсумку Фламенго переміг.

Карраскаль перебував у структурі Карпат з 2017 по 2020 роки. Хорхе також виступав за два московські клуби – ЦСКА та Динамо Москва.

Карпати – Динамо: Шовковський мститься винним і повторює Шахтар, Караваєв і Піхальонок перевертають фіаско, але марно