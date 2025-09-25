Ліга Європи, 1-й тур

Фрайбург – Базель – 2:1

Голи: Остергаге, 31, Еггенштайн, 57 – Отеле, 84

Мальме – Лудогорец – 1:2

Голи: Йонсен, 78 – Станіч, 8, (пен), Біле, 23

Црвена Звезда – Селтік – 1:1

Голи: Арнаутовіч, 65 – Іхеаначо, 56

Фрайбург у першому матчі впорався з Базелем. У першому таймі гості могли двічі засмутити німецький клуб, але голкіпер зіграв надійно. Натомість Фрайбург свій момент реалізував на 31 хвилині. По перерві господарі вийшли вперед, завдяки класному удару головою Еггенштайна. Здавалося, що голкіпер витащив м'яч, але він встиг повністю перетнути лінію. Німці діяли гостріше, і мали декілька нагод забити ще.

Лудогорець переграв Мальме. Ще у першому таймі болгари оформили комфортну перевагу, забивши два голи. Перший у свій актив записав Станіч, реалізувавши пенальті, другий – Біле. Лудогорцю вдавалося втримувати рахунок, але на 78 хвилині Мальме зумів відіграти один м'яч. Йонсен дальнім ударом влучив у сітку воріт.

Селтік мав важкий виїзд до Црвени Звезди. У першому таймі "кельти" не могли пройти оборону сербів. Лише раз гості зуміли влучити у площину. Господарі були трохи активнішими, але особливого дискомфорту їхні удари не принесли Шмейхелю. По перерві обидві команди зуміли забити, хоча гра була досить рівними. Першими вийшов вперед Селтік завдяки Іхеаначо, а от за сербів відзначився Арнаутовіч.

