Екс-зірка Дніпра порівняв гонорари українських і французьких команд у єврокубках в сезоні 1988/89

Легендарний півзахисник дніпровського клубу Едуард Сон пригадав, скільки заробляли футболісти за участь у матчах Кубка УЄФА.

"З Бордо Дніпро грав двічі. Вперше у 1985 році, але тоді місто було закрите для іноземців, тому ми грали у сусідньому населеному пункті, як і всі попередні матчі. А у 1988 році Бордо став першою іноземною командою, яка приїхала до Дніпропетровська після перебудови. Після того матчу між лідерами Бордо і Дніпра відбулась вечеря.

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Було багато гравців, в тому числі і Жан Тігана. Він підходив до кожного столу, щоб поговорити з нами через перекладача. Він привітав нас, а потім запитав, які у нас були бонуси за цей матч. Ми відповіли: "150 доларів", після чого він розсміявся. Виявилося, що їм обіцяли по 6 тисяч доларів за матч!" – розповів Сон в інтерв'ю виданню Footballski.

Нагадаємо, тоді у домашньому матчі Дніпро розписав з Бордо бойову нічию 1:1, однак на виїзді поступився 1:2 і вибув з розіграшу Кубка УЄФА-1988/89.

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