Верона активно розпочала, розігруючи м'яч на половині поля суперника усю першу третину тайму. Але забила Болонья на 14-й хвилині. Голкіпер Лукаш Скорупскі вибив сферу до штрафного суперника, гравці Болоньї поборолись і м'яч опинився в Рікардо Орсоліні. Півзахисник "россоблу" після відскоку від газону пробив чітко в лівий нижній кут. Лоренцо Монтіпо був безсилим!

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Найкращу нагоду зрівняти "жовто-сині" мали на 26 хвилині, коли Лазовіч злету пробивав з лінії карного майданчика. М'яч просвистів у кількох сантиметрах над поперечкою. Верона не здавалась і виглядала значно привабливіше, а тому те, що рахунок на табло став рівним, було закономірно. Лазовіч з лівого флангу прострілив, а Капрарі на ближній стійці п'ятою переправив круглого у ворота. Через 7 хвилин пролунав свисток на перерву.

У другому таймі підопічні Ігора Тудора виглядали куди симпатичніше, ніж команда Сініші Михайловіча. Ба більше, Верона підсилювала атаку, а вихід на поле Ніколи Калініча замість Івана Іліча став вирішальним. На 86-й хвилині "жовто-сині" розігнали контратаку лівим флангом, Адріен Тамез подав у штрафний, а колишня зірка Дніпра головою забив, поставивши крапку в зустрічі.

Верона набрала 33 залікові бали й тимчасово піднялась на дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А. Болонья з 27 пунктами так і залишилась на 13-й сходинці.

Турнірна таблиця чемпіонату Італії