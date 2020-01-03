Екс-зірка Дніпра Калініч може змінити Рому на Ньюкасл

Справи нападника Ніколи Калініча у Ромі складаються не найкращим чином.

Хорват близький до чергової зміни команди під час зимового трансферного вікна, інформує Il Corriere.

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Рома розчарована постійними травмами і слабким рівнем гри 31-річного форварда, тому хоче достроково завершити оренду гравця з Атлетіко. Калініч вже отримував нові пропозиції від Верони та Дженоа, однак відхилив їх. Тепер на горизонті з'явився Ньюкасл, який шукає підсилення на позицію центрфорварда. Втім, існує імовірність, що Калініч відмовить і представнику АПЛ.

Нагадаємо, з 2011-го по 2015 рік хорватський страйкер захищав кольори Дніпра – в його активі 37 голів у 86 матчах за український клуб.

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