"Відверто кажучи, мене приємно здивував трансфер Бленуце до Динамо Київ. Якщо він опинився у цій команді, значить, є нападником із дуже великими якостями. Не кожен потрапляє в Динамо, не дивіться на те, що Україна зараз у стані війни. Скаутський відділ клубу працює дуже ретельно, незалежно від проблем у країні. Так, легко когось запропонувати, але потрапити до Динамо непросто – гравців моніторять дуже серйозно.

Вважаю, що румунський клуб отримала досить хорошу суму з огляду на нинішні умови в Україні. Це допоможе розв’язати частину проблем, з якими він стикається. Ми теж були суперниками з Універсітатя і в першій лізі, і в Лізі 2. Стиль гри Бленуце добре підходить до стилю Динамо, а ще для нього буде плюсом те, що він знає мову.

Я чув, що Динамо продало одного нападника в Жирону, і тепер Бленуце має замінити його. Динамо проводить матчі чемпіонату в Києві, а в єврокубках грали й у Польщі", – поділився Чернат у коментарі Prosport.ro.

Нагадаємо, 3-го вересня Динамо офіційно оголосило про підписання румунського форварда Владислава Бленуци з Універсітаті Крайови. 23-річний нападник поставив підпис під 5-річним контрактом. Нападник обійшовся Динамо у 2,5 мільйона євро.

