Віторіно Антунеш офіційно очолив команду Фреамунде U-15, повідомляє прес-служба клубу.

Екс-зірка Динамо повернувся до свого рідного португальського клубу цього літа, відразу після завершення кар’єри, і вирішив розпочати тренерську діяльність.

Нагадаємо, португальський захисник виступав за київське Динамо з лютого 2015-го по липень 2017-го. Загалом, Віторіно провів за "біло-синіх" 79 матчів, у яких відзначився 5 голами та 2 асистами.

