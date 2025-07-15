Екс-зірка Динамо ризикує загриміти до в'язниці – він заборгував аліментів на понад 2 мільйони
Колишній нападник київського Динамо Клебер догрався до реальної загрози тюремного терміну.
Бразильський суд видав ордер на арешт 41-річного екс-футболіста, інформує Globo Esporte. Причина – несплата аліментів у період з липня 2020 року по травень 2025 року. Загальний борг складає 2 077 524 бразильські реали (близько 371 490 доларів).
Екс-форвард Динамо не поїде на матч Ліги Європи – лідер команди боїться змови Лукашенка з владою іншої країни
Клебер ризикує загриміти за ґрати на 60 днів. Найгіршого можна уникнути, якщо він погодиться виплатити всю суму боргу. Видання намагалося зв'язатися з екс-форвардом, але не отримало відповіді. Адвокати Клебера заявили, що ще не мають доступу до рішення суду.
Нагадаємо, бразилець виступав за Динамо у 2004-2008 роках. У складі киян нападник провів 105 матчів, оформивши 36 голів та 16 асистів. Кар'єру гравця Клебер завершив у 2020-му.
Найвідоміші латиноамериканські легіонери Динамо, які не змогли закріпитись у Києві