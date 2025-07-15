Бразильський суд видав ордер на арешт 41-річного екс-футболіста, інформує Globo Esporte. Причина – несплата аліментів у період з липня 2020 року по травень 2025 року. Загальний борг складає 2 077 524 бразильські реали (близько 371 490 доларів).

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Клебер ризикує загриміти за ґрати на 60 днів. Найгіршого можна уникнути, якщо він погодиться виплатити всю суму боргу. Видання намагалося зв'язатися з екс-форвардом, але не отримало відповіді. Адвокати Клебера заявили, що ще не мають доступу до рішення суду.

Нагадаємо, бразилець виступав за Динамо у 2004-2008 роках. У складі киян нападник провів 105 матчів, оформивши 36 голів та 16 асистів. Кар'єру гравця Клебер завершив у 2020-му.

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