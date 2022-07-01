Про призначення 38-річного сенегальця наставником молодіжки клуб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Діакате: У Динамо мене називали "Нігер"

Ексельсіор Віртон виступає у другому дивізіоні Бельгії – основна команда посіла 8 місце турнірної таблиці сезону 2021/22. Для Діакате це вже не перший досвід тренерської кар'єри. Раніше екс-динамівець три роки працював у маловідомому французькому клубі Вандевр.

Нагадаємо, Діакате виступав за Динамо з 2007 по 2011 рік (з перервами на оренди в Ліон і Сент-Етьєн). Також пограв за Нансі, Гранаду та низку маловідомих клубів. За національну збірну Сенегалу центральний захисник провів 39 поєдинків.

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