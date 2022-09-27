Досвідчений центрфорвард знову опинився там, де здобув свій зірковий статус. Бельгійський Васланд-Беверен підписав Мбокані на правах вільного агента. Угода розрахована на один сезон, повідомляє прес-служба клубу.

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Зауважимо, що Бевенер стане 10-м клубом у кар'єрі 36-річного конголезця. Цікаво, що у свій дебютний сезон в чемпіонаті Бельгії (2006/07) Мбокані відзначився хет-триком у воротах своєї нової команди. Загалом Дьємерсі у тій кампанії забив лише 4 голи.

До слова, минулий сезон форвард, який свого часу грав за київське Динамо, провів у Кувейті. Щоправда, цей етап кар'єри Мбокані виявився провальним – лише два матчі у складі клубу Аль-Кувейт.