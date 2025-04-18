У п'ятницю, 18 квітня, у Першій лізі відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга

Чемпіонська група, 3-й тур

Металіст – ЮКСА – 0:2

Голи: Ситніков, 33, Селін, 52

Агробізнес – Кудрівка – 0:2

Голи: Рогозинський, 45, Тепляков, 85

Група вибування, 4-й тур

Прикарпаття – Діназ – 4:2

Голи: Цюцюра, 33 (п.), 56, Хома, 65, 87 – Духота, 10, Черткоєв, 47

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У боротьбі за вихід в УПЛ ЮКСА у гостях здолала Металіст. "Християни" нарешті перервали свою чотириматчеву безвиграшну серію, задовольнившись двома голами у ворота харків'ян.

Цікаво, що автором другого гола став екс-захисник Металіста Євген Селін. Після 3-х турів ЮКСА йде у турнірній таблиці Чемпіонської групи на шостій сходинці, маючи у своєму доробку 26 очок. Від зони перехідних матчів команда з села Тарасівка відстає на 2 пункти.

У ще одному поєдинку Агробізнес на своєму полі несподівано поступився Кудрівці і продовжив катастрофічну серію без перемог вже до восьми матчів. Перемога дозволила Кудрівці витіснити команду Олександра Чижевського з другої сходинки і зрівнятись за очками – в обох команд відтепер по 29 балів. Лідер групи – Епіцентр – випереджає їх на 6 пунктів.

У Групі вибування Прикарпаття розбило Діназ. Франківці вистрілили дуплетом Цюцюри та Хоми і змогли піднятися на третю сходинку турнірної таблиці. Діназ, своєю чергою, продовжує залишатися одним з головних претендентів на виліт – вишгородці передостанні.

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