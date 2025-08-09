– Також у ЗМІ була інформація про твій другий прихід у Динамо якраз взимку 2024 року. Чи дійсно у тебе була можливість повернутися до Києва?

– На це питання я не можу тобі відповісти, вибач. Це таке питання… Можу лише сказати, що я дуже люблю Динамо.

Захисник Динамо оцінив свій результативний старт сезону – пояснив, чому в минулому не вдавалось

– А в майбутньому твоє повернення в Динамо можливе?

– Я ніколи не відмовлюся від Динамо. Це моя команда, це мій дім. Якби не війна, то все було б інакше. Шкода.

– Тобто якби не війна, ти б і досі міг виступати за динамівців Києва?

– Так, цілком можливо. Мені все подобалося в Динамо. Думаю, що в цьому клубі я провів найкращі роки своєї кар’єри, – заявив Вербіч у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що 31-річний словенець залишив київський клуб у 2022 році, перейшовши до Панатінаїкоса на правах вільного агента. З січня 2025 року Вербіч виступає за грецький Левадіакос.

Динамо розтрощило Рух перед виїздом у Лізі чемпіонів – кияни забили п'ять голів