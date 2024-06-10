Наставник збірної Словенії Матяж Кек заявив, що участь колишнього вінгера Динамо Беньяміна Вербіча у чемпіонаті Європи перебуває під питанням.

"Якщо у Беньяміна Вербіча, Петара Стояновіча та Міхи Блажіча немає можливості тренуватися на потрібному рівні, доведеться їх міняти.

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Почекаю ще 2-3 дні, інакше доведеться робити зміни. Без тренувань це неможливо. Нам потрібні здорові і добре підготовлені гравці, тому що нам знадобляться темп і агресивність", – цитує Кека Futbolfantasy.com.

Нагадаємо, збірна Словенії у груповому турнірі Євро-2024 зіграє з Англією, Данією та Сербією.

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