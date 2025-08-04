"Динамо могло повернути Беньяміна Вербіча. Він пів року тому залишив Панатінаїкос та грав за іншу грецьку команду (Левадіакос – прим.). Нині він вільний агент.

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Вербіч приїжджав на збори Динамо до Австрії, i не просто в гості. Там справді були якісь переговори, які не мали успіху. Десь були розбіжності у фінансових складових", – розповів Бурбас у новому випуску шоу BurBuzz.

Нагадаємо, Вербіч виступав за Динамо з 2018-го по літо 2022-го років, коли безкоштовно перебрався до грецького Панатінаїкоса. Після цього він перейшов до Левадіакоса, з яким у словенця завершився контракт 1 липня цього року, але трохи пізніше сторони поновили співпрацю. У складі Динамо Беньямін провів 121 матч, у яких відзначився 37 голами та 12 результативними передачами.

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