Екс-зірка Динамо міг повернутись у Київ – Бурбас пояснив, чому перехід не склався
Словенський вінгер Беньямін Вербіч міг знову стати гравцем київського Динамо цього літа.
"Динамо могло повернути Беньяміна Вербіча. Він пів року тому залишив Панатінаїкос та грав за іншу грецьку команду (Левадіакос – прим.). Нині він вільний агент.
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Вербіч приїжджав на збори Динамо до Австрії, i не просто в гості. Там справді були якісь переговори, які не мали успіху. Десь були розбіжності у фінансових складових", – розповів Бурбас у новому випуску шоу BurBuzz.
Нагадаємо, Вербіч виступав за Динамо з 2018-го по літо 2022-го років, коли безкоштовно перебрався до грецького Панатінаїкоса. Після цього він перейшов до Левадіакоса, з яким у словенця завершився контракт 1 липня цього року, але трохи пізніше сторони поновили співпрацю. У складі Динамо Беньямін провів 121 матч, у яких відзначився 37 голами та 12 результативними передачами.
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