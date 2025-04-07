Бразилія, Серія Б

Корітіба – Віла Нова – 1:0

Гол: Хосуе, 90+7 (пен).

Легенда Шахтаря голом долучився до розгрому команди екс-зірки Динамо – відео ефектних дій

Карло де Пена нещодавно приєднався до Корітіби і вже дебютував за нову команду. Екс-півзахисник Динамо вийшов на поле на 59 хвилині. Він вперше зіграв за понад 4 місця. Раніше він виступав за Байю.

Корітіба у важкому матчі здолала Віла Нову, а єдиний гол з пенальті був забитий на останніх секундах зустрічі.