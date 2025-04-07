Екс-зірка Динамо дебютував з перемоги за новий клуб – велике повернення на поле за понад 4 місяці
7 квітня 16:54 - Читать на русском
Уругваєць Карлос де Пена зумів допомогти Корітібі здобути важливу перемогу.
Бразилія, Серія Б
Корітіба – Віла Нова – 1:0
Гол: Хосуе, 90+7 (пен).
Легенда Шахтаря голом долучився до розгрому команди екс-зірки Динамо – відео ефектних дій
Карло де Пена нещодавно приєднався до Корітіби і вже дебютував за нову команду. Екс-півзахисник Динамо вийшов на поле на 59 хвилині. Він вперше зіграв за понад 4 місця. Раніше він виступав за Байю.
Корітіба у важкому матчі здолала Віла Нову, а єдиний гол з пенальті був забитий на останніх секундах зустрічі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter