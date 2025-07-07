Новачком клубу став український півзахисник Денис Янаков, який приєднався до команди на правах вільного агента, повідомляє прес-служба Епіцентра. Термін нової угоди наразі не розголошується.

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26-річний Янаков – вихованець запорізького футболу, який згодом продовжив розвиток в академії Динамо. У складі юнацьких команд київського гранда він провів чотири роки та відзначився 8 голами у 8 матчах Юнацької ліги УЄФА.

Пізніше Янаков грав за Арсенал, Зорю, Інгулець, Полісся, Верес і Чорноморець, який минулого сезону вилетів у Першу лігу. На його рахунку 102 поєдинки у професіональному футболі, з яких 54 – в еліті, а також 25 голів і 9 результативних передач.

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