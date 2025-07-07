Екс-зірка Чорноморця офіційно приєднався до новачка УПЛ
Епіцентр продовжує активно працювати на трансферному ринку.
Новачком клубу став український півзахисник Денис Янаков, який приєднався до команди на правах вільного агента, повідомляє прес-служба Епіцентра. Термін нової угоди наразі не розголошується.
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26-річний Янаков – вихованець запорізького футболу, який згодом продовжив розвиток в академії Динамо. У складі юнацьких команд київського гранда він провів чотири роки та відзначився 8 голами у 8 матчах Юнацької ліги УЄФА.
Пізніше Янаков грав за Арсенал, Зорю, Інгулець, Полісся, Верес і Чорноморець, який минулого сезону вилетів у Першу лігу. На його рахунку 102 поєдинки у професіональному футболі, з яких 54 – в еліті, а також 25 голів і 9 результативних передач.
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