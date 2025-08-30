Колишній захисник Челсі та ПСЖ, який нині виступає за Пафос, Давід Луїс вляпався у халепу.

Як інформує Portalleodias, Давід Луїс погрожував колишній коханці Карол Кавалканті та заплатив 100 тисяч реалів за мовчання про їхні стосунки.

Захисник нібито надсилав повідомлення, в яких згадував справу Елізи Самудіо (модель, яку у 2010 році вбив воротар Бруно Соуза, – прим.). В одному з повідомлень Давід Луїс, імовірно, натякнув, що Карол може "зникнути".

Жінка звернулася до поліції, розповівши, що у неї були короткі стосунки з гравцем, який тоді виступав за Форталезу. Кавалканті заявила, що Давід Луїс почав погрожувати їй та переслідувати після того, як вона відмовилася від сексу втрьох.

Видання зазначає, що суд заборонив Давіду Луїсу наближатися до дівчини ближче ніж на 100 метрів, зв'язуватися з нею будь-яким способом, відвідувати її будинок або місце роботи, а також публікувати інформацію або зображення, що стосуються її, в соціальних мережах і віртуальних просторах. Якщо захисник порушить постанову суду, то йому може загрожувати від двох до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, Давід Луїс виступав за Челсі та ПСЖ. З лондонцями він вигравав Лігу чемпіонів, а наразі виступає за грецький Пафос.

