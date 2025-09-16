Хуан Мата, покинувши Європу, вирушив до Японії, де грав за Віссел Кобе, а потім спробував свої сили в чемпіонаті Австралії у складі Вестерн Сідней.

Мата провів у Вестерн Сідней лише один сезон. Хуан вирішив не завершувати кар'єру у 37 років і вже знайшов нову команду. Як повідомляє AS, іспанець приєднався до однієї з найвідоміших команд Австралії – Мельбурна. Хавбек підписав контракт з клубом на один рік.

Нагадаємо, Мата виступав за Валенсію, Челсі, Манчестер Юнайтед та Галатасарай. З лондонцями він вигравав Лігу чемпіонів. Трофей Ліги Європи він підіймав з обома англійськими клубами, за які грав. Мата регулярно викликався до збірної Іспанії, з якою виграв чемпіонат світу у 2010 році та чемпіонат Європи-2012.

