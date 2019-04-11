Екс-зірка Челсі Малуда дізнався про розрив контракту з Цюрихом з твіттера – курйоз дня

Швейцарський клуб заявив, що сторони розійшлись за обопільною згодою, однак Малуда нічого про це не знав.

"ФК Цюріх і Флоран Малуда вирішили за взаємною згодою припинити нещодавно розпочату співпрацю", – йдеться в повідомленні у офіційному твіттері клубу.

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Хоча Цюріх повідомив про взаємне припинення угоди, здається, ніхто про це не повідомив самого Малуду. Про це свідчить відповідь француза на твіт: "Дійсно?? Я не знав про це".

Зазначимо, що Малуда, який відомий своїми виступами у складі Челсі, завершив кар'єру футболіста цієї зими і став асистентом головного тренера у швейцарському Цюріху. Останнім клубом француза став люксембурзький Дюделанж.

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