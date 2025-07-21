Джованні Рейна домовився про умови контракту з Пармою.

Лівий вінгер дортмундської Борусії Джованні Рейна наближається до переходу в Парму, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією джерела, 22-річний американець вже домовився про умови особистого контракту на 4 сезони.

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Між клубами поки тривають переговори. Потенційна сума трансферу – 6 мільйонів євро + 2 мільйони бонусами. Американець підпише трирічний контракт.

У сезоні 2019/20 Рейна яскраво стартував у Борусії, проте його прогресу завадили травми. У минулому сезоні Рейна забив 2 м'ячі і віддав 1 асист у 25 матчах за "джмелів".

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