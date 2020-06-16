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Екс-зірка Бока Хуніорс виправдав запізнення на тренування до Сампаолі тим, що його викрали інопланетяни

14:50 234 Читать на русском
Екс-зірка Бока Хуніорс виправдав запізнення на тренування до Сампаолі тим, що його викрали інопланетяни
Гільєрмо Маріно / Getty images

Аргентинський півзахисник Густаво Лоренсетті вважає, що його одноклубника в Універсідад де Чилі Гільєрмо Маріно викрадали інопланетяни.

"Гільєрмо каже, що запізнився на одне з тренувань тому, що його викрали інопланетяни. Він докладно розповів нам всі подробиці і описав свої відчуття. Буває, що гравець говорить: "Я зник і повернувся через два дні, тому що мене викрали інопланетяни". Але Гілль не такий. Він був дуже правильним хлопцем. Всі це знають.

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Він почав пояснювати, що раптово загубився, після чого його викрали. За словами Гільєрмо, інопланетяни витягують з людини душу, аналізують її і весь цей час стежать за тобою. Щось на зразок цього. Чесно кажучи, я вірю в інопланетян. Гільєрмо все добре пояснив, і ми повинні вірити йому.

Чесно, я не знаю, чи розповів Гілль ту ж саму історію Сампаолі (тодішній наставник Універсідад де Чилі. – прим.). Вони, мабуть, поспілкувались після цього. Але, знаючи Гільєрмо, я думаю, тренер мусив йому повірити. Що ви можете сказати? Це гідне Discovery Channel чи чогось такого", – цитує Лоренсетті Goal.com з посиланням на Lado B.

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