В мексиканському чемпіонаті після переходу Серхіо Рамоса в Монтеррей продовжуються скандали. Щоправда, тепер в гучному інциденті взяв участь не сам екс-капітан Реала, а його наставник Мартін Демікеліс, повідомляє Marca.

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Колишній гравець Баварії, Ман Сіті та збірної Аргентини вчинив сварку зі своїм підопічним Серхіо Каналесом, після чого півзахисник Монтеррея отримав рану і йому наклали 10 швів. Гравці команди заперечують факт фізичного насилля з боку Демікеліса і заявляють, що Каналес в пориві люті просто сильно вдарив двері. Тепер його участь в грі проти Гвадалахари під питанням.

"В кожному виді спорту в командах виникають суперечки, це нормально, я люблю слухати думки своїх футболістів", – заявив Демікеліс після інциденту.

Нагадаємо, що Монтеррей поки що йде на 9 місці в чемпіонаті Мексики й щоб потрапити до вісімки найкращих команд, підопічним Демікеліса необхідно перемагати Гвадалахару в наступному турі.

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