Рафінья розпочинав професіональну кар'єру в бразильському клубі Курітіба, а потім перейшов до Шальке у 2005 році. Найбільшу популярність захисник отримав, виступаючи за Баварію. Бразилець також грав за Дженоа, Фламенго, Олімпіакос, Греміо, Сан-Паулу.

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"Я давно це планував, але сьогодні офіційно оголошую про завершення своєї кар'єри професіонального футболіста... Мені шкода. Це абсолютно особливий момент у моєму житті... Це був довгий шлях, і я хочу насамперед подякувати Богові, який забезпечив мені прекрасну кар'єру. Я не очікував, що досягну того, чого досяг. Я був благословенний, реалізувався у своїй професії. У мене чудова сім'я. І сьогодні цей етап добігає кінця: я більше не буду грати на професійному рівні", – цитує бразильського захисника ESPN.

У складі Баварії Рафінья 7 разів ставав чемпіоном Німеччини, тричі вигравав Кубок і Суперкубок країни, а також перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку Європи та на Клубному чемпіонаті світу.

Серед трофеїв гравця є Кубок Лібертадорес, завойований з Фламенго у 2019 році. Двічі він ставав чемпіоном Бразилії, один раз взяв Кубок країни та двічі – Суперкубок. Також Рафінья є чемпіоном і володарем Кубка Греції.