Брюгге розбив Монако в матчі 1-го туру – Трезольді, Оньєдіка та Ванакен ще в першому таймі оформили розгромну перевагу, а Діахон забив четвертий м'яч у другому таймі. Монегаски відквитали один м'яч – на 90+1 хвилині Фаті трохи підсолодив пігулку для команди з Франції.

Черговий шедевр Грімальдо не врятував Байєр від втрати очок у Копенгагені, Брюгге розтрощив Монако

Як зазначає Marca, цей гол став для колишнього вінгера Барселони першим за 679 днів. Востаннє до цієї гри Фаті забивав у складі Брайтона в матчі Ліги Європи проти Аякса. Варто додати, що за Барселону Ансу забивав востаннє аж 4 червня 2023 року (у ворота Сельти), а в Лізі чемпіонів аж 2 листопада 2021 року у ворота Динамо.