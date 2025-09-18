Екс-зірка Барселони забив сім голів у восьми матчах – він зробив крок до півфіналу Кубка Лібертадорес
Палмейрас здолав Рівер Плейт (2:1) у 1/4 фіналу Кубка Лібертадорес. Результат та відеоогляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
Кубок Лібертадорес, 1/4 фіналу
Рівер Плейт (Аргентина) – Палмейрас (Бразилія) – 1:2
Голи: Мартінес-Куарта, 89 – Гомес, 6, Роке, 41
Вигнанець Барселони хет-триком прибив екс-зірок Шахтаря та Динамо – феєричне перевтілення після провалу
Палмейрас обіграв Рівер Плейт, зробивши крок до наступної стадії Кубка Лібертадорес. Переможний гол у складі бразильського клубу забив Вітор Роке.
Колишній нападник Барселони в останніх восьми матчах оформив сім голів та чотири асисти, повернувши свою найкращу форму.
Перший гол у матчі забив захисник з Парагваю Густаво Гомес. Це його 14-й м'яч у всіх турнірах Кубка Лібертадорес. Він перевершив рекорд чилійця Рубена Еспінози, який за кар'єру забив 13 голів, ставши таким чином найрезультативнішим захисником в історії турніру.
Матч-відповідь між Палмейрасом і Рівер Плейтом відбудеться 25 вересня.