У центрі ліцензування УАФ продовжується перша сесія слухачів курсів з отримання тренерської ліцензії категорії "А" УЄФА серед футболістів, котрі відіграли на професійному рівні більше семи років, повідомляє Meta Ratings.

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Серед 17-ти слухачів – переможець Ліги чемпіонів 2009 року у складі іспанської Барселони Александр Глєб. Також на курсах навчаються Тарас Mихалик, Павло Ребенок, Кирило Ковальчук, Вадим Сапай, Віталій Комарницький, Олександр Ковпак та інші. Серед лекторів – відомі фахівці: Валерій Шамардін, Олександр Головко, Олександр Лисенко та Костянтин Фролов.

У майбутніх тренерів заплановане стажування в елітних українських клубах, а третя сесія пройде в Туреччині, де багато команд будуть готуватися до весняної частини сезону. Вартість курсу навчання – 43 тисячі гривень (близько 1600 доларів).

Нагадаємо, ліцензія категорії "А" УЄФА дає право очолювати команди Першої ліги.

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