Гансі Флік поповнить свій тренерський штаб екс-хавбеком Тьяго Алькантарою, який буде працювати протягом сезону з Барселоною. Про це інформує Què T'hi Jugues.

Тьяго Алькантара вже був частиною штабу Фліка влітку 2024 року. Тоді він пропрацював лише один місяць, але німецький фахівець високо оцінив його роботу.

34-річний екс-півзахисник – вихованець Барселони. Алькантара виступав за основний склад команди з 2011 по 2013 рік, здобувши з командою чотири титули чемпіона Іспанії. Також виступав за Баварію та Ліверпуль, з якими вигравав Лігу чемпіонів.

