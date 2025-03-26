Португальський захисник Жоау Канселу нарешті зізнався, чому в певний період часу не зміг поладнати з Гвардіолою.

Захисник саудівського Аль-Хіляля та за сумісництвом екс-гравець Манчестер Сіті Жоау Канселу висловився щодо протирічь, які виникали в нього з Пепом Гвардіолою, коли він виступав за "містян", повідомляє Goal. Зокрема, між тренером та гравцем склалися такі стосунки, що останнього клуб був вимушений відправити спочатку в оренду до Баварії, а потім в Барселону.

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Стосунки тренера та гравця погіршилися після того, як Канселу дізнався, що він не потрапив до стартового складу після ЧС-2022. Після цього Жоау був настільки розчарованим, що дозволив собі носити навушники і слухати музику тоді, коли Гвардіола налаштовував команду перед матчем.

За словами Канселу, він, як і Гвардіола – сильні особистості, проте головний Пеп. "Кожен з нас пішов своїм шляхом, але я дякую Богу за те, що працював з ним. Я почувався важливим у цій групі. Він допоміг мені вирости як особистості і як гравцю", – резюмував португалець.

Нагадаємо, у поточному сезоні Канселу провів за Аль-Хіляль 20 матчів, в яких віддав 6 асистів. Контракт португальця чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 18 мільйонів євро.

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