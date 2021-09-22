Колишній півзахисник "блаугранас" Александр Глєб вважає, що Роберто Де Дзербі під силу здобути сьогодні перший титул в Україні.

"Думаю, гра буде напружена. Обидві команди дуже сильні і показують видовищний футбол. Я дивився і Шахтар, дивився і Динамо Київ. Обидві команди мені сподобалися.

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У Динамо багато талановитих молодих українців. У них футбол організований і цікавий, багато індивідуально сильних футболістів. У Шахтаря практично всі бразильці. Їм сам бог велів грати в красивий футбол. Ставлю на Шахтар, що переможуть 2:1", – сказав Глєб у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:00.

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